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Стало известно, на сколько уменьшится количество студентов-бюджетников в украинских вузах

9 мая 2024 00:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, на сколько уменьшится количество студентов-бюджетников в украинских вузах
Студенты. Фото: uifuture.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины Сергей Бабак заявил, что количество государственных заказов для поступления в университеты будет уменьшено на 10%. Он разъяснил, что новый законопроект предусматривает введение грантов

Об этом он сообщил в комментарии для Новини.LIVE.

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Уменьшение госзаказа

"Сейчас около 40% госзаказа, остальные — простая контрактная форма. Стремимся увеличить количество детей, которые будут получать государственную поддержку. Мы уменьшим объем государственного заказа для очень популярных, конъюнктурных специальностей и оставим его обязательно там, где государство является основным работодателем", — отметил нардеп.

Бабак добавил, что количество студентов-контрактников уменьшится с 60% до 35%, а от 30% до 35% студентов будут иметь возможность претендовать на гранты. Это может кардинально изменить систему высшего образования. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в текущем году.

Напомним, что студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен  Соискатели образования, которые не смогут успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

Ранее правительство внесло изменения в нормы, регулирующие пересечение границы студентами. Теперь открывают возможность для студентов обоих полов принимать участие в программах академической мобильности.

Верховная Рада
украинцы
студенты
Украина
нардепы
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