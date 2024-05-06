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Студентам українських університетів доведеться складати ще один екзамен — що відомо

6 травня 2024 18:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Студентам українських університетів доведеться складати ще один екзамен — що відомо
Студенти складають іспит. Фото: nubip.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит. Здобувачі освіти, які не зможуть успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.

Про це йдеться у законопроєкті, який схвалив Комітет Верховної Ради у сфері освіти, науки та інновацій.

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Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Студенти, які навчаються на бакалаврських, магістерських та аспірантських програмах, повинні будуть пройти Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) після завершення половини навчальної програми.

Згідно з повідомленням, студенти, які не пройдуть іспит з першої спроби, отримають другу можливість. У випадку неуспішної другої спроби студента буде відраховано. Відновлення навчання в університеті можливе не раніше, ніж через шість місяців, і тільки на платній основі.

Хоча такий іспит вже проводився для бакалаврів та магістрів деяких спеціальностей, планується його розширення на всіх аспірантів. Зазначено, що іноземці, особи без громадянства та військовослужбовці звільняються від обов’язку складання ЄДКІ.

Дати проведення іспитів для різних спеціальностей

  • Кібербезпека (бакалаврський рівень) — 25 травня.
  • Ветеринарна медицина (магістерський рівень) — 9 травня.
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістерський рівень) — 9 травня.
  • Автомобільний транспорт (бакалаврський рівень) — 23 травня.
  • Транспортні технології (бакалаврський рівень) — 28 травня.
  • Публічне управління та адміністрування (магістерський рівень) — 31 жовтня.
  • Право. Міжнародне право (магістерський рівень) — 21 листопада.

Дати для перескладання іспиту

  • Кібербезпека (бакалаврський рівень) — 16 травня.
  • Ветеринарна медицина (магістерський рівень) — 30 травня.
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістерський рівень) — 30 травня.
  • Автомобільний транспорт (бакалаврський рівень) — 13 червня.
  • Транспортні технології (бакалаврський рівень) — 20 червня.
  • Публічне управління та адміністрування (магістерський рівень) — 14 листопада.
  • Право. Міжнародне право (магістерський рівень) — 5 грудня.

Раніше Міністерство освіти і науки України вирішило узаконити проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для бакалаврів, магістрів та аспірантів. Здобувачі вищої освіти повинні будуть складати іспит після виконання половини освітньої програми. 

Нагадаємо, юристка пояснила, за яких умов здобувачі освіти не підлягають мобілізації.

Також ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка призовного віку під час вступу до магістратури.

Крім того, відомо, у якому випадку чоловікам даватимуть відстрочку на два місяці. 

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