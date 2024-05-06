Студентам украинских университетов придется сдавать еще один экзамен — что известно

Студенты сдают экзамен. Фото: nubip.edu.ua

Студенты вузов должны будут пройти единый экзамен. Соискатели образования, которые не смогут успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

Об этом говорится в законопроекте, одобренном Комитетом Верховной Рады в сфере образования, науки и инноваций.

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Единый государственный квалификационный экзамен

Студенты, обучающиеся на бакалаврских, магистерских и аспирантских программах, должны будут пройти Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) после завершения половины учебной программы.

Согласно сообщению, студенты, не прошедшие экзамен с первой попытки, получат вторую возможность. В случае неуспешной второй попытки студент будет отчислен. Возобновление обучения в университете возможно не раньше, чем через шесть месяцев, и только на платной основе.

Хотя экзамен уже проводился для бакалавров и магистров некоторых специальностей, планируется его расширение на всех аспирантов. Указано, что иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие освобождаются от обязанности составления ЕГКИ.

Даты проведение экзаменов для разных специальностей

Кибербезопасность (бакалаврский уровень) — 25 мая.

(бакалаврский уровень) — 25 мая. Ветеринарная медицина (магистерский уровень) — 9 мая.

(магистерский уровень) — 9 мая. Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза (магистерский уровень) — 9 мая.

(магистерский уровень) — 9 мая. Автомобильный транспорт (бакалаврский уровень) — 23 мая.

(бакалаврский уровень) — 23 мая. Транспортные технологии (бакалаврский уровень) — 28 мая.

(бакалаврский уровень) — 28 мая. Публичное управление и администрирование (магистерский уровень) — 31 октября.

(магистерский уровень) — 31 октября. Право. Международное право (магистерский уровень) — 21 ноября.

Даты для сдачи экзамена

Кибербезопасность (бакалаврский уровень) – 16 мая.

(бакалаврский уровень) – 16 мая. Ветеринарная медицина (магистерский уровень) – 30 мая.

(магистерский уровень) – 30 мая. Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза (магистерский уровень) – 30 мая.

(магистерский уровень) – 30 мая. Автомобильный транспорт (бакалаврский уровень) – 13 июня.

(бакалаврский уровень) – 13 июня. Транспортные технологии (бакалаврский уровень) – 20 июня.

(бакалаврский уровень) – 20 июня. Публичное управление и администрирование (магистерский уровень) – 14 ноября.

(магистерский уровень) – 14 ноября. Право. Международное право (магистерский уровень) – 5 декабря.

Ранее Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.

Напомним, юрист объяснил, при каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации.

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Кроме того, известно, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.