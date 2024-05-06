Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Студентам украинских университетов придется сдавать еще один экзамен — что известно arrow

Студентам украинских университетов придется сдавать еще один экзамен — что известно

6 мая 2024 18:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Студентам украинских университетов придется сдавать еще один экзамен — что известно
Студенты сдают экзамен. Фото: nubip.edu.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Студенты вузов должны будут пройти единый экзамен. Соискатели образования, которые не смогут успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

Об этом говорится в законопроекте, одобренном Комитетом Верховной Рады в сфере образования, науки и инноваций.

Читайте также:

Единый государственный квалификационный экзамен

Студенты, обучающиеся на бакалаврских, магистерских и аспирантских программах, должны будут пройти Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) после завершения половины учебной программы.

Согласно сообщению, студенты, не прошедшие экзамен с первой попытки, получат вторую возможность. В случае неуспешной второй попытки студент будет отчислен. Возобновление обучения в университете возможно не раньше, чем через шесть месяцев, и только на платной основе.

Хотя экзамен уже проводился для бакалавров и магистров некоторых специальностей, планируется его расширение на всех аспирантов. Указано, что иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие освобождаются от обязанности составления ЕГКИ.

Даты проведение экзаменов для разных специальностей

  • Кибербезопасность (бакалаврский уровень) — 25 мая.
  • Ветеринарная медицина (магистерский уровень) — 9 мая.
  • Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза (магистерский уровень) — 9 мая.
  • Автомобильный транспорт (бакалаврский уровень) — 23 мая.
  • Транспортные технологии (бакалаврский уровень) — 28 мая.
  • Публичное управление и администрирование (магистерский уровень) — 31 октября.
  • Право. Международное право (магистерский уровень) — 21 ноября.

Даты для сдачи экзамена

  • Кибербезопасность (бакалаврский уровень) – 16 мая.
  • Ветеринарная медицина (магистерский уровень) – 30 мая.
  • Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза (магистерский уровень) – 30 мая.
  • Автомобильный транспорт (бакалаврский уровень) – 13 июня.
  • Транспортные технологии (бакалаврский уровень) – 20 июня.
  • Публичное управление и администрирование (магистерский уровень) – 14 ноября.
  • Право. Международное право (магистерский уровень) – 5 декабря.

Ранее Министерство образования и науки Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Соискатели высшего образования должны будут сдавать экзамен после выполнения половины образовательной программы.

Напомним, юрист объяснил, при каких условиях соискатели образования не подлежат мобилизации.

Также мы писали, могут ли мобилизовать мужчину призывного возраста при поступлении в магистратуру.

Кроме того, известно, в каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца.

украинцы
студенты
Украина
Университет
студенчество
Минобразования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен