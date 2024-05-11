Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі F-16 arrow

Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі F-16

11 травня 2024 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі F-16
Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна очікує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Літаки американського виробництва допоможуть протистояти перевазі Росії в повітрі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військове джерело з України.

Читайте також:

Винищувачі F-16 для України

Джерело не повідомило, яка саме країна буде постачати винищувачі.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити F-16 в Україну.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що деякі українські пілоти завершують підготовку до польотів на бойових літаках. Персонал протягом місяців готували західні партнери України.

"Зважаючи на те, що російські війська повільно просуваються на сході Донбасу і готують новий наступ на північному сході поблизу Харкова, українські офіційні особи розглядають отримання F-16 як життєво важливу модернізацію для своїх Повітряних сил", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки. 

Також Нідерланди мають намір почати постачання винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.

війна
українці
військова допомога
Україна
літаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина