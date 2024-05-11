Стало відомо, коли Україна отримає винищувачі F-16

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Україна очікує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Літаки американського виробництва допоможуть протистояти перевазі Росії в повітрі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військове джерело з України.

Читайте також:

Винищувачі F-16 для України

Джерело не повідомило, яка саме країна буде постачати винищувачі.

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити F-16 в Україну.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що деякі українські пілоти завершують підготовку до польотів на бойових літаках. Персонал протягом місяців готували західні партнери України.

"Зважаючи на те, що російські війська повільно просуваються на сході Донбасу і готують новий наступ на північному сході поблизу Харкова, українські офіційні особи розглядають отримання F-16 як життєво важливу модернізацію для своїх Повітряних сил", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.

Також Нідерланди мають намір почати постачання винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.