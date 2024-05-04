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З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

4 травня 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України
Винищувачі F-16, на яких нанесені українські розпізнавальні знаки. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16 які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки. 

Ці кадри були представлені у відео-привітанні командувача Повітряних сил ЗСУ опублікованому у Telegram в суботу, 4 травня.

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Командувач Повітряних Сил України Миколи Олещука, з нагоди 20-річчя Харківського національного університету Повітряних сил на відео вітає викладичів та випускників з річницею. На останніх кадрах видно винищувачі F-16 з українськми розпізнавальними знаками, які стоять в ангарі.

"Пишаюсь викладачами та курсантами, пишаюсь кожним вчорашнім випускником, а нині професійним зенітником, який швидко опанував Nasams, Iris-T чи Patriot, або ж витискає максимум зі старенької "трьохсотки" чи "Бука". Кожним пілотом, який з перших днів великої війни героїчно воює на старому "МіГу" чи "Сушці" і заздрить побратимам, які вже опановують F-16", — зазначив Олещук.

Нагадаємо раніше в Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак

Також ми розповідали, що Україна може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року. Це може збігтися з передачею винищувачів F-16.

Україна
винищувач
війна в Україні
F-16
Повітряні Сили ЗСУ

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