С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины
Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.
Эти кадры были представлены в видео-поздравлении командующего Воздушными силами ВСУ опубликованном в Telegram в субботу, 4 мая.
F-16 с украинскими гербами
Командующий Воздушными Силами Украины Николая Олещука, по случаю 20-летия Харьковского национального университета Воздушных сил на видео поздравляет преподавателей и выпускников с годовщиной. На последних кадрах видны истребители F-16 с украинскими опознавательными знаками, стоящими в ангаре.
"Горжусь преподавателями и курсантами, горжусь каждым вчерашним выпускником, а ныне профессиональным зенитчиком, который быстро овладел Nasams, Iris-T или Patriot, или выжимает максимум из старушки "трехсотки" или "Бука". Каждым пилотом, который с первых дней велик героически воюет на старом "МиГе" или "Сушке" и завидует побратимам, которые уже овладевают F-16", — отметил Олещук.
Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.
Также мы говорили, что Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не раньше конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.
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