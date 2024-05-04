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С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

4 мая 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины
Истребители F-16, на которых нанесены украинские опознавательные знаки. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Эти кадры были представлены в видео-поздравлении командующего Воздушными силами ВСУ опубликованном в Telegram в субботу, 4 мая.

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Командующий Воздушными Силами Украины Николая Олещука, по случаю 20-летия Харьковского национального университета Воздушных сил на видео поздравляет преподавателей и выпускников с годовщиной. На последних кадрах видны истребители F-16 с украинскими опознавательными знаками, стоящими в ангаре.

"Горжусь преподавателями и курсантами, горжусь каждым вчерашним выпускником, а ныне профессиональным зенитчиком, который быстро овладел Nasams, Iris-T или Patriot, или выжимает максимум из старушки "трехсотки" или "Бука". Каждым пилотом, который с первых дней велик героически воюет на старом "МиГе" или "Сушке" и завидует побратимам, которые уже овладевают F-16", — отметил Олещук.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

Также мы говорили, что Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не раньше конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.

Украина
истребитель
война в Украине
F-16
Воздушные Силы ВСУ

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