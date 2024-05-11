Стало известно, когда Украина получит истребители F-16

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Украина ожидает получения первых истребителей F-16 от своих западных союзников в июне-июле. Самолеты американского производства помогут противостоять превосходству России в воздухе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник из Украины.

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Источник не сообщил, какая именно страна будет поставлять истребители.

В настоящее время Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить F-16 в Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявлял, что некоторые украинские пилоты завершают подготовку к полетам на боевых самолетах. Персонал в течение нескольких месяцев готовили западные партнеры Украины.

"Несмотря на то, что российские войска медленно продвигаются на востоке Донбасса и готовят новое наступление на северо-востоке вблизи Харькова, украинские официальные лица рассматривают получение F-16 как жизненно важную модернизацию для своих Воздушных сил", — говорится в материале.

Напомним, Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Также Нидерланды намерены начать снабжение истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен анонсировала планы передачи Украины 24 многоцелевых истребителей F-16.