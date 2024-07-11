Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, коли та за яких умов Україна отримає запрошення до НАТО arrow

Стало відомо, коли та за яких умов Україна отримає запрошення до НАТО

11 липня 2024 08:32
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саміт НАТО в Вашингтоні — коли Україна отримає запрошення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NATO
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Вашингтонському саміті НАТО назвали шлях України до членства в Альянсі "незворотнім". Запрошення відправлять, коли погодяться союзники та Київ виконає всі необхідні умови.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту НАТО, опублікованій у середу, 10 липня.

Читайте також:

Декларація Вашингтонського саміту

"Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", — йдеться у повідомленні.

У документі йдеться, що майбутнє України — в НАТО і вони підтримують право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання.

"Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", — зазначили у заяві.

Лідери держав-членів НАТО зазначили, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.

"Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму", — повідомляється в декларації.

Нагадаємо, на Вашингтонському саміті НАТО оприлюднено підсумкову декларацію, в якій йдеться про причини застосування статті 5 (напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на весь Альянс) у випадку подальших агресивних дій РФ. В тому числі беруться до уваги не прямий напад РФ на членів альянсу, а через посередників. 

Раніше ми писали, що на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Проте Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо. 

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив на вашингтонському саміті НАТО, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

війна НАТО Україна саміт безпека Альянс війна в Україні Саміт НАТО у Вашингтоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців