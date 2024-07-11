Саміт НАТО в Вашингтоні — коли Україна отримає запрошення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: NATO

На Вашингтонському саміті НАТО назвали шлях України до членства в Альянсі "незворотнім". Запрошення відправлять, коли погодяться союзники та Київ виконає всі необхідні умови.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту НАТО, опублікованій у середу, 10 липня.

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Декларація Вашингтонського саміту

"Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", — йдеться у повідомленні.

У документі йдеться, що майбутнє України — в НАТО і вони підтримують право України обирати власний механізм безпеки та вирішувати власне майбутнє без зовнішнього втручання.

"Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", — зазначили у заяві.

Лідери держав-членів НАТО зазначили, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.

"Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму", — повідомляється в декларації.

Нагадаємо, на Вашингтонському саміті НАТО оприлюднено підсумкову декларацію, в якій йдеться про причини застосування статті 5 (напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на весь Альянс) у випадку подальших агресивних дій РФ. В тому числі беруться до уваги не прямий напад РФ на членів альянсу, а через посередників.

Раніше ми писали, що на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Проте Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив на вашингтонському саміті НАТО, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.