Саммит НАТО в Вашингтоне — когда Украина получит приглашение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO

На Вашингтонском саммите НАТО назвали путь Украины к членству в Альянсе "необратимым". Приглашение будет отправлено, когда согласятся союзники и Киев выполнит все необходимые условия.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО, опубликованном в среду, 10 июля.

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Декларация Вашингтонского саммита

"Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем отправить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены", — говорится в сообщении.

В документе говорится, что будущее Украины — в НАТО и они поддерживают право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать собственное будущее без внешнего вмешательства.

"Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита в отношении необходимых демократических, экономических и безопасностных реформ. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — отметили в заявлении.

Лидеры государств-членов НАТО отметили, что решения НАТО и Совета Украина-НАТО, которые были приняты на саммите, в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

"Члены Альянса будут продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости, а также дополнительные реформы демократии и сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать через адаптированную Годовую национальную программу", — сообщается в декларации.

Напомним, на Вашингтонском саммите НАТО обнародована итоговая декларация, в которой говорится о причинах применения статьи 5 (нападение на любого члена Альянса является нападением на весь Альянс) в случае дальнейших агрессивных действий РФ. В том числе принимаются во внимание не прямое нападение РФ на членов альянса, а через посредников.

Ранее мы писали, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Однако Зеленский заявил, что такого количества все равно недостаточно.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул на вашингтонском саммите НАТО, что США не будут участвовать в войне, но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.