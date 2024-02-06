Стало відомо, коли Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію

Голова ВР Руслан Стефанчук та нардепи Сергій Власенко та Олена Кондратюк. Фото: УНІАН

У фракції "Слуга народу" заявили, що у вівторок, 6 лютого, Верховна Рада почне розглядати у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Це може статися протягом найближчих годин.

Про це Новини.LIVE повідомили власні джерела у фракції.

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Коли розглянуть законопроєкт про мобілізацію

Відомо, що розглядати законопроєкт планували в середу, 7 лютого. Зокрема про це повідомляв перший заступник спікера Верховної ради Олександр Корнієнко під час брифінгу 5 лютого.

"На цьому тижні є висока імовірність, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт (урядовий законопроєкт №10449 — Ред.), а також усі альтернативні", — запевнив він.

Також Новини.LIVE стало відомо, що рішення щодо відкладення розгляду законопроєкту про мобілізацію на середу, 7 лютого, не було. Нині законопроєкт 10449 досі включенний до порядку денного.

"10449 визначений як невідкладний. Також скоротили наполовину термін подачі альтернативних. І окремо доручили комітету провести засідання невідкладно", — зазначили у джерелі.

Чи проголосують сьогодні за звільнення Безуглої

Також незрозуміло, чи винесуть на голосування постанову про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету по обороні.

Зазначимо, що 6 лютого нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звернулася до керівництва Верховної Ради з закликом зачитати заяву про її вихід із фракції.

Нагадаємо, раніше начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію повністю відповідає нормам часу і дає визначеність громадянам України. За його словами, такий законопроєкт є дуже важливим.