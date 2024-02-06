Стало известно, когда Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Глава ВР Руслан Стефанчук и нардепы Сергей Власенко и Елена Кондратюк. Фото: УНИАН

Во фракции "Слуга народа" заявили, что во вторник, 6 февраля, Верховная Рада начнет рассматривать в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Это может произойти в ближайшие часы.

Об этом Новини.LIVE сообщили собственные источники во фракции.

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Известно, что рассматривать законопроект планировали в среду, 7 февраля. В частности об этом сообщал первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко во время брифинга 5 февраля.

"На этой неделе есть высокая вероятность, что парламент в зале рассмотрит этот законопроект (правительственный законопроект №10449. — Ред.), а также все альтернативные", — заверил он.

Также Новини.LIVE стало известно, что решения об отложении рассмотрения законопроекта о мобилизации на среду, 7 февраля, не было. Сейчас законопроект 10449 до сих пор включен в повестку дня.

"10449 определен как неотложный. Также сократили наполовину срок подачи альтернативных. И отдельно поручили комитету провести заседание безотлагательно", — отметили в источнике.

Проголосуют ли сегодня за увольнение Безуглой

Также непонятно, вынесут ли на голосование постановление об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по обороне.

Отметим, что 6 февраля нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обратилась к руководству Верховной Рады с призывом зачитать заявление о выходе из фракции.

Напомним, ранее начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк заявил, что законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность гражданам Украины. По его словам, такой законопроект очень важен.