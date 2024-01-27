Стало відомо, коли Остін повернеться до роботи в Пентагоні

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Очікується, що з понеділка, 29 січня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повернеться до роботи в Пентагоні. Він вийде з лікарняного після госпіталізації через медичне ускладнення.

Про це повідомляє CBS News.

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Повернення Остіна в Пентагон

Вчора, 26 січня, Остін пройшов плановий медичний огляд у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Там він був ушпиталений через ускладнення після операції.

Згідно з повідомленнями Пентагону, медики заявили, що лікування міністра триває добре й очікується повне одужання.

"Рак передміхурової залози міністра Остіна було вилікувано рано та ефективно, і його прогноз чудовий. Крім запланованої фізіотерапії та регулярних оглядів після простатектомії, він не планує подальшого лікування раку", — йдеться в заяві.

Посадовець Пентагону сказав журналістам, що очільник міністерства має повернутись до роботи в офісі з наступного тижня.

Нагадаємо, у міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати. Операція проведена опісля стала причиною ускладнень, внаслідок яких його ушпиталили на Новий рік.

Також ми писали, коли глава Пентагону Ллойд Остін перебував у лікарні, він прямо зі своєї палати керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені. Це було зроблено "за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку".