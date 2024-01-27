Стало известно, когда Остин вернется к работе в Пентагоне
Ожидается, что с понедельника, 29 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернется к работе в Пентагоне. Он выйдет из больничного после госпитализации из-за медицинских осложнений.
Об этом сообщает CBS News.
Возвращение Остина в Пентагон
Вчера, 26 января, Остин прошел плановый медицинский осмотр в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Там он был госпитализирован из-за осложнений после операции.
Согласно сообщениям Пентагона, медики заявили, что лечение министра продолжается хорошо и ожидается полное выздоровление.
"Рак предстательной железы министра Остина был вылечен рано и эффективно, и его прогноз отличный. Кроме запланированной физиотерапии и регулярных осмотров после простатэктомии, он не планирует дальнейшего лечения рака", — говорится в заявлении.
Чиновник Пентагона сказал журналистам, что глава министерства должен вернуться к работе в офисе со следующей недели.
Напомним, у министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты. Операция проведенная спустя стала причиной осложнений, в результате которых его госпитализировали на Новый год.
Также мы писали, когда глава Пентагона Ллойд Остин находился в больнице, он прямо из своей палаты руководил ударами по объектам хуситов в Йемене. Это было сделано с помощью полного набора защищенных средств связи.
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