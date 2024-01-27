Стало известно, когда Остин вернется к работе в Пентагоне

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Ожидается, что с понедельника, 29 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернется к работе в Пентагоне. Он выйдет из больничного после госпитализации из-за медицинских осложнений.

Об этом сообщает CBS News.

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Вчера, 26 января, Остин прошел плановый медицинский осмотр в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Там он был госпитализирован из-за осложнений после операции.

Согласно сообщениям Пентагона, медики заявили, что лечение министра продолжается хорошо и ожидается полное выздоровление.

"Рак предстательной железы министра Остина был вылечен рано и эффективно, и его прогноз отличный. Кроме запланированной физиотерапии и регулярных осмотров после простатэктомии, он не планирует дальнейшего лечения рака", — говорится в заявлении.

Чиновник Пентагона сказал журналистам, что глава министерства должен вернуться к работе в офисе со следующей недели.

Напомним, у министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты. Операция проведенная спустя стала причиной осложнений, в результате которых его госпитализировали на Новый год.

Также мы писали, когда глава Пентагона Ллойд Остин находился в больнице, он прямо из своей палаты руководил ударами по объектам хуситов в Йемене. Это было сделано с помощью полного набора защищенных средств связи.