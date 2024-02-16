Вступ України до НАТО - чи запросять Україну до НАТО на ювілейному саміті

Представник Держдепу США Даніел Сайзек. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

У липні 2024 року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО — Північноатлантичному Альянсу виповниться 75 років. У Києві розраховували, що на цьому саміті буде оголошено запрошення України до вступу. Однак представник Держдепу США Даніел Сайзек заявив, що такого не очікується.

Про він сказав в коментарі Суспільному у четвер, 15 лютого.

Вступ України до НАТО — що відомо

Сайзек зазначив, що українці прагнуть стати частиною НАТО, проте нині головним пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення до вступу.

Він додавв, що у світі дедалі більше стає конфліктів, тому і викликів теж - більше. Проте можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО врешті-решт рішення НАТО залишається одностайним з приводу вступу України.

До прикладу чиновник навів минулорічний саміт НАТО у Вільнюсі, де усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть після війни", — сказав представник Держдепу.

Крім того, за словами Сайзека, очікується продовження співпраці в межах Сенату, щоб проводити реформи в Україні. Нині головним пріоритетом є це надати допомогу для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО хоче взяти на себе відповідальність щодо координації постачання озброєння для України. Це хочуть зробити через ймовірну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Також ми повідомляли, що у ВР ухвалили в другому читанні законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Таким чином медицина в ЗСУ буде діяти за стандартами НАТО.