Вступление Украины в НАТО - пригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите

Представитель Госдепа США Даниэл Сайзек. Фото: Александр Брамский/Общественное

В июле 2024 года в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО — Североатлантическому Альянсу исполнится 75 лет. В Киеве рассчитывали, что на этом саммите будет объявлено приглашение Украины к вступлению. Однако представитель Госдепа США Даниэл Сайзек заявил, что такого не ожидается.

Об этом он сказал в комментарии Общественному в четверг, 15 февраля.

Вступление Украины в НАТО — что известно

Сайзек отметил, что украинцы стремятся стать частью НАТО, однако сейчас главным приоритетом является предоставление помощи для защиты, а не приглашения к вступлению.

Он добавил, что в мире все больше становится конфликтов, поэтому и вызовов тоже — больше. Однако можно заметить, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в конце концов решение НАТО остается единодушным по поводу вступления Украины.

К примеру, чиновник привел прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, где все члены Альянса повторили, что "Украина имеет место в НАТО".

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... должно быть после войны", — сказал представитель Госдепа.

Кроме того, по словам Сайзека, ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената для проведения реформ в Украине. В настоящее время главным приоритетом является оказать помощь для защиты от российской агрессии.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО хочет взять на себя ответственность по координации поставок вооружения для Украины. Это хотят сделать из-за вероятной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также мы сообщали, что в ВР приняли во втором чтении законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины. Таким образом, медицина в ВСУ будет действовать по стандартам НАТО.