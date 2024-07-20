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США вперше за два роки оприлюднили дані про свій ядерний потенціал

20 липня 2024 00:30
Чекарьова Марія - редактор
Який ядерний потенціал має США — дані NNSA
Чоловіки біля бомби, що може бути оснащена ядерною боєголовкою. Фото: defenceconnect.com.au
Чекарьова Марія - редактор

США розсекретили інформації щодо свого ядерного потенціалу. Востаннє такі дані публікували майже три роки тому, у жовтні 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного  управління з ядерної безпеки США (National Nuclear Security Administration, NNSA).

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Який ядерний потенціал має США

Станом на вересень 2023 року у США було 3 478 ядерних боєголовок. Це означає, що за останні 57 років запаси американців скоротилися на 88%, а від моменту падіння Берлінської стіни, тобто протягом останніх 35 років — на 83%. У 1967 році запас ядерної зброї у Штатів був максимальним і становив 31 255 боєголовок.

"Під час холодної війни Сполучені Штати володіли великою кількістю та широким спектром нестратегічної ядерної зброї, також відомої як ядерна зброя театру бойових дій або тактична ядерна зброя. З 1991 року Сполучені Штати вивели з експлуатації та демонтували майже всю цю зброю", — йдеться в повідомленні NNSA.

Як змінювався ядерний потенціал США у період з 1945 по 2023 роки
Ядерний потенціал США у 1945–2023 року. Діаграма NNSA

В ядерному запасі американців є як активні, так і неактивні боєголовки.

Активні боєголовки включають стратегічну та нестратегічну зброю, що підтримується в робочому стані. Це боєголовки, які за необхідності можуть розгорнути протягом короткого проміжку часу, а також запасні частини матеріально-технічного забезпечення. У таких боєголовках встановлені пляшки із тритієм та інші компоненти з обмеженим терміном придатності.

Неактивні ж боєголовки зберігають на складі в неробочому стані. Пляшки із тритієм з них вилучають.

"Підвищення прозорості ядерних запасів держав є важливим для зусиль у сфері нерозповсюдження та роззброєння, включаючи зобов’язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, а також зусилля щодо боротьби з усіма видами ядерної зброї, включаючи розгорнуту та нерозгорнуту, стратегічну та нестратегічну", — зазначає NNSA.

Нагадаємо,  Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран у найближчі два тижні отримає всі можливості для виробництва ядерної зброї. Наразі в іранців є лише чимало балістичних ракет великої дальності.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. На думку аналітиків, це може бути частиною кампанії Кремля, метою якої є вплив на прийняття рішень Заходу.

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