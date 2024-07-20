Какой ядерный потенциал имеет США — данные NNSA

Мужчины возле бомбы, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой. Фото: defenceconnect.com.au

США рассекретили информацию о своем ядерном потенциале. Последний раз такие данные публиковали почти три года назад, в октябре 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Национального управления по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA).

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По состоянию на сентябрь 2023 года в США было 3 478 ядерных боеголовок. Это значит, что за последние 57 лет запасы американцев сократились на 88%, а с момента падения Берлинской стены, то есть за последние 35 лет — на 83%. В 1967 году запас ядерного оружия у Штатов был максимальным и составлял 31 255 боеголовок.

"Во время холодной войны Соединенные Штаты владели большим количеством и широким спектром нестратегического ядерного оружия, также известного как ядерное оружие театра боевых действий или тактическое ядерное оружие. С 1991 года Соединенные Штаты вывели из эксплуатации и демонтировали почти все это оружие", — говорится в сообщении NNSA.

Ядерный потенциал США в 1945-2023 гг. Диаграмма NNSA

В ядерном запасе американцев есть как активные, так и неактивные боеголовки.

Активные боеголовки включают в себя стратегическое и нестратегическое оружие, поддерживаемое в рабочем состоянии. Это боеголовки, которые при необходимости можно развернуть в течение короткого времени, а также запасные части материально-технического обеспечения. В таких боеголовках установлены бутылки с тритием и другие компоненты с ограниченным сроком годности.

Неактивные боеголовки хранят на складе в нерабочем состоянии. Бутылки с тритием из них изымают.

"Повышение прозрачности ядерных запасов государств важно для усилий в сфере нераспространения и разоружения, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, а также усилия по борьбе со всеми видами ядерного оружия, включая развернутую и неразвернутую, стратегическую и нестратегическую", — отмечает NNSA.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран в ближайшие две недели получит все возможности для производства ядерного оружия. Сейчас у иранцев есть немало баллистических ракет большой дальности.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности. По мнению аналитиков, это может являться частью кампании Кремля, целью которой является влияние на принятие решений Запада.