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США успішно випробували гіперзвукову ракету, — ЗМІ

20 березня 2024 06:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
США випробували успішно гіперзвукову ракету
Команда на випробуваннях нової гіперзвукової крилатої ракети. Фото: eurasiantimes.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

ВПС Сполучених Штатів Америки провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє Reuters.

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Випробування було проведено в неділю, 17 березня. 

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 покинув острів Гуам у Тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети. 

ВПС США назвали випробування успішним, проте не стали розкрили швидкість, з якою летіла ракета.

Зазначається, що у ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год). 

Нагадаєм, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон"

Також ми писали про те, що Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus

США
війна
армія
ракета

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