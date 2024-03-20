США випробували успішно гіперзвукову ракету

Команда на випробуваннях нової гіперзвукової крилатої ракети. Фото: eurasiantimes.com

ВПС Сполучених Штатів Америки провели успішні випробування гіперзвукової крилатої ракети AGM-183 ARRW повітряного базування в Тихому океані.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє Reuters.

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Випробування було проведено в неділю, 17 березня.

Зазначається, що в ході випробувань бомбардувальник B-52 покинув острів Гуам у Тихому океані та здійснив пуск гіперзвукової крилатої ракети.

ВПС США назвали випробування успішним, проте не стали розкрили швидкість, з якою летіла ракета.

Зазначається, що у ході минулих випробувань ракета AGM-183 ARRW розвивала швидкість у п'ять разів швидше за швидкість звуку (1191 км/год).

Нагадаєм, що окупанти завдали удару по Україні експериментальною ракетою "Циркон".

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