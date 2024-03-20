США испытали успешно гиперзвуковую ракету

Команда на испытаниях новой крылатой гиперзвуковой ракеты. Фото: eurasiantimes.com

ВВС Соединенных Штатов Америки провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW воздушного базирования в Тихом океане.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Reuters.

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Испытание было проведено в воскресенье, 17 марта.

Отмечается, что в ходе испытаний бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам в Тихом океане и совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты.

ВВС США назвали испытание успешным, однако не стали раскрыть скорость, с которой летела ракета.

Отмечается, что в ходе прошлых испытаний ракета AGM-183 ARRW развивала скорость в пять раз быстрее, чем скорость звука (1191 км/ч).

Напомним, что кафиры нанесли удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон".

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