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США успешно испытали гиперзвуковую ракету, — СМИ

20 марта 2024 06:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
США испытали успешно гиперзвуковую ракету
Команда на испытаниях новой крылатой гиперзвуковой ракеты. Фото: eurasiantimes.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

ВВС Соединенных Штатов Америки провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW воздушного базирования в Тихом океане.

Об этом во вторник, 19 марта, сообщает Reuters.

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Испытание ракеты в США

Испытание было проведено в воскресенье, 17 марта.

Отмечается, что в ходе испытаний бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам в Тихом океане и совершил пуск гиперзвуковой крылатой ракеты.

ВВС США назвали испытание успешным, однако не стали раскрыть скорость, с которой летела ракета.

Отмечается, что в ходе прошлых испытаний ракета AGM-183 ARRW развивала скорость в пять раз быстрее, чем скорость звука (1191 км/ч).

Напомним, что кафиры нанесли удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон".

Также мы писали о том, что Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus.

США
война
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ракета

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