США продадуть Україні обладнання для ремонту систем ППО HAWK

Гібридний ЗРК MIM-23 Hawk Фото: NYT

Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодив екстрений продаж Україні військового обладнання на суму 138 мільйонів доларів, щоб відремонтувати зенітно-ракетний комплекс HAWK.

Про це повідомляє AP у вівторок, 9 квітня.

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Технічна підтримка України від США

"США оголосили про цей крок у вівторок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоби забезпечити працездатність ракетних систем", — зазначає видання.

На противагу цьому Держдеп наголосив, що "Україні терміново необхідно посилити свої можливості", щоб захиститися від російських обстрілів.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk (укр. "Гок") — американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Він розроблений як більш мобільна альтернатива MIM-14 Nike Hercules, з меншими розмірами і вагою, хоча менша ефективність була компенсована шляхом застосування нових радарів і системи напівактивного радарного самонаведення безперервної хвилі.

У ході покращень упродовж двадцяти років, починаючи з 1971, замінили всі радіолокаційні станції, додали удосконалений радіоелектронний захист, можливість наводитись на глушилки, в 90-х роках додали нову боєголовку, що покращило боротьбу проти тактичних ракет ближньої дії.

Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 Hawk. Фото: en.wikipedia.org

Нагадаємо, що американські збройні сили передали українським військовим велику партію стрілецької зброї, яку вилучили у єменських бойовиків-хуситів.

Також ми писали, що США надали Україні понад 100 генераторів, більше десятка теплоенергетичних когенераційних установок та машин екстреної допомоги.