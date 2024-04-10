США продадут Украине оборудование для ремонта систем ПВО HAWK
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки согласовал экстренную продажу Украине военного оборудования на сумму 138 миллионов долларов, чтобы отремонтировать зенитно-ракетный комплекс HAWK.
Об этом сообщает AP во вторник, 9 апреля.
Техническая поддержка Украины от США
"США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что у Украины срочная потребность в технической поддержке, чтобы обеспечить работоспособность ракетных систем", — отмечает издание.
В противовес этому Госдеп подчеркнул, что "Украине срочно необходимо усилить свои возможности", чтобы защититься от российских обстрелов.
Что такое ЗРК HAWK
MIM-23 Hawk (укр. "Гок") — американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он разработан как более мобильная альтернатива MIM-14 Nike Hercules с меньшими размерами и весом, хотя меньшая эффективность была компенсирована путем применения новых радаров и системы полуактивного радарного самонаведения непрерывной волны.
В ходе улучшений в течение двадцати лет, начиная с 1971 года, заменили все радиолокационные станции, добавили усовершенствованную радиоэлектронную защиту, возможность наводиться на глушилки, в 90-х годах добавили новую боеголовку, что улучшило борьбу против тактических ракет ближнего действия.
Напомним, что американские вооруженные силы передали украинским военным большую партию стрелкового оружия, изъятую у йеменских боевиков-хуситов.
Также мы писали, что США предоставили Украине более 100 генераторов, более десяти теплоэнергетических когенерационных установок и машин экстренной помощи.
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