США продадут Украине оборудование для ремонта систем ПВО HAWK

Гибридный ЗРК MIM-23 Hawk Фото: NYT

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки согласовал экстренную продажу Украине военного оборудования на сумму 138 миллионов долларов, чтобы отремонтировать зенитно-ракетный комплекс HAWK.

Об этом сообщает AP во вторник, 9 апреля.

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"США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что у Украины срочная потребность в технической поддержке, чтобы обеспечить работоспособность ракетных систем", — отмечает издание.

В противовес этому Госдеп подчеркнул, что "Украине срочно необходимо усилить свои возможности", чтобы защититься от российских обстрелов.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk (укр. "Гок") — американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он разработан как более мобильная альтернатива MIM-14 Nike Hercules с меньшими размерами и весом, хотя меньшая эффективность была компенсирована путем применения новых радаров и системы полуактивного радарного самонаведения непрерывной волны.

В ходе улучшений в течение двадцати лет, начиная с 1971 года, заменили все радиолокационные станции, добавили усовершенствованную радиоэлектронную защиту, возможность наводиться на глушилки, в 90-х годах добавили новую боеголовку, что улучшило борьбу против тактических ракет ближнего действия.

Зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk. Фото: en.wikipedia.org

Напомним, что американские вооруженные силы передали украинским военным большую партию стрелкового оружия, изъятую у йеменских боевиков-хуситов.

Также мы писали, что США предоставили Украине более 100 генераторов, более десяти теплоэнергетических когенерационных установок и машин экстренной помощи.