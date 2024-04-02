США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури

Частина переданої техніки. Фото: Бріджит Брінк\Twitter

Сполучені Штати Америки передали Україні понад 100 генераторів, більше десятка теплоенергетичних когенераційних установок та машин екстреної допомоги. Приводом стали останні російські атаки на енергетичні об'єкти.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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"У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги", — написала Брінк, коментуючи надану допомогу.

Вона додала, що передана техніка забезпечуватиме безперебійну роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

Скриншот допису про допомогу

Нагадаємо, вночі 29 березня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, пошкодження зазнали теплоелектростанції.

Своєю чергою військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, чому Росія атакує енергетичну систему України саме зараз.