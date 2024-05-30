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США не будуть вшановувати в ООН пам'ять загиблого президента Ірану

30 травня 2024 15:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
США не будуть вшановувати в ООН пам'ять загиблого президента Ірану
Загиблий президент Ірану Ібрагім Раїсі. Фото: The New Arab
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Сполучені Штати мають намір проігнорувати захід у Генеральній асамблеї ООН, під час якого вшановуватимуть пам'ять загиблого президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Таке рішення пояснюються постійним порушенням прав людини в Ірані, до яких покійний президент був причетний безпосередньо.

Про це повідомляє агенція Reuters у четвер, 30 травня.

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Подібну церемонію вшанування влаштовують на честь кожного очільника держави-члена ООН, який загинув, перебуваючи на посаді.

Офіційна особа зі США на умовах анонімності розповіла журналістам, що Вашингтон не буде представлений на заході жодним чином.

Причиною американський представник назвав те, що "ООН мала б виступати на боці народу Ірану, а не вшановувати їхнього багаторічного тирана".

Раїсі, згідно з позицією Вашингтона, "був залучений до численних жахливих випадків порушення прав людини, зокрема вбивства тисяч політичних в'язнів ще у 1988 році".

Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку не дала з цього приводу жодних коментарів.

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Раїсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ не підтверджували, що Раїсі вижив.

Згодом в іранських горах знайшли вертоліт, який напередодні зазнав аварії. У ньому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Причиною аварії вертольота стала технічна несправність. Характер проблем із гелікоптером не уточнюється. 

ООН
США
Іран
церемонія
світ
Білий дім

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