США не будут чтить в ООН память погибшего президента Ирана

Погибший президент Ирана Ибрагим Раиси. Фото: The New Arab

Соединенные Штаты намерены проигнорировать мероприятие в Генеральной ассамблее ООН, во время которого будут чтить память погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси. Такое решение объясняется постоянным нарушением прав человека в Иране, к которым покойный президент был непосредственно причастен.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 30 мая.

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Подобную церемонию чествования устраивают в честь каждого главы государства-члена ООН, погибшего в должности.

Официальное лицо из США на условиях анонимности рассказало журналистам, что Вашингтон никак не будет представлен на мероприятии.

Причиной американский представитель назвал то, что "ООН должна выступать на стороне народа Ирана, а не чествовать их многолетнего тирана".

Раиси, согласно позиции Вашингтона, "был привлечен к многочисленным ужасным случаям нарушения прав человека, в частности, убийству тысяч политических заключенных еще в 1988 году".

Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке не дала по этому поводу комментариев.

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города Джульфы на границе с Азербайджаном. В Министерстве внутренних дел не подтверждали, что Раиси выжил.

Впоследствии в иранских горах нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В нем погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. Характер проблем с вертолетом не уточняется.