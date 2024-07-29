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США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів, — Кірбі

29 липня 2024 19:00
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Допомога Україні від США — оголошено про новий пакет
Радник з комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: CNN
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Сполучені Штати оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів. Ці кошти будуть надані в рамках програми спеціальних президентських повноважень.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у понеділок, 29 липня, повідомляє Голос Америки.

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Нова безпекова допомога від США включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей. 

Раніше ми повідомляли, що у Європейському Союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро. Гроші будуть виділені з прибутку від заморожених російських активів.

Нагадаємо, що у Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові два мільярди доларів для військової допомоги Україні. Завдяки цьому наша держава зможе отримати ще більше американських боєприпасів.

США війна фінансова допомога військова допомога гроші Україна війна в Україні

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