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США предоставят Украине новый пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов, — Кирби

29 июля 2024 19:00
Дмитрий Галушка - Редактор
Помощь Украине от США — объявлено о новом пакете
Советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: CNN
Дмитрий Галушка - Редактор

Соединенные Штаты объявили о новом пакете безопасности для Украины в размере до 200 миллионов долларов. Эти средства будут предоставлены в рамках программы специальных президентских полномочий.

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 29 июля, сообщает Голос Америки.

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Новая помощь от США будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро. Деньги будут выделены из прибыли от замороженных российских активов.

Напомним, что в Пентагоне обнаружены ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные два миллиарда долларов для военной помощи Украине. Благодаря этому наше государство сможет получить еще больше американских боеприпасов.

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