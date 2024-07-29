Помощь Украине от США — объявлено о новом пакете

Советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: CNN

Соединенные Штаты объявили о новом пакете безопасности для Украины в размере до 200 миллионов долларов. Эти средства будут предоставлены в рамках программы специальных президентских полномочий.

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 29 июля, сообщает Голос Америки.

Читайте также:

Новый пакет помощи Украине

Новая помощь от США будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

Министерство обороны также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро. Деньги будут выделены из прибыли от замороженных российских активов.

Напомним, что в Пентагоне обнаружены ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные два миллиарда долларов для военной помощи Украине. Благодаря этому наше государство сможет получить еще больше американских боеприпасов.