США модернізували системи РЕБ на винищувачах F-16 для України

США модернізували системи РЕБ на F-16 для України
США модернізували системи радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які отримала Україна, щоб вони могли ефективно протистояти російським загрозам. Роботи виконували інженери з 68-ї ескадрильї у співпраці з Норвегією та Данією.
Про це повідомили у підрозділі ВПС США 350th Spectrum Warfare Wing у понеділок, 26 серпня.
Системи РЕБ на винищувачах F-16 модернізовані
Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) на винищувачах F-16, які отримала Україна, були модернізовані. Ці роботи виконували інженери з 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби у співпраці з колегами з Норвегії та Данії.
"Щоб ефективно інтегрувати F-16 у ВПС України, його підсистеми РЕБ потрібно було перепрограмувати, щоб вони були ефективні проти російських загроз", — зазначили американські військові.
Зазначається, що Україна є офіційним замовником послуг 68-ї ескадрильї, що дозволить своєчасно оновлювати та модернізувати системи РЕБ відповідно до бойового досвіду та рекомендацій від української сторони.
"Працюючи разом із країнами-партнерами, 68-й EWS зміг протестувати та перевірити унікальні елементи, необхідні українцям, і навіть покращити процеси перепрограмування всіма сторонами", — йдеться в повідомленні.
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