США модернизировали системы РЭБ на истребителях F-16 для Украины

Истребители F-16. Фото: Reuters

США модернизировали системы радиоэлектронной борьбы на истребителях F-16, которые получила Украина, чтобы они могли эффективно противостоять российским угрозам. Работы выполняли инженеры из 68-й эскадрильи в сотрудничестве с Норвегией и Данией.

Об этом сообщили в подразделении ВВС США 350th Spectrum Warfare Wing в понедельник, 26 августа.

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Системы РЭБ на истребителях F-16 модернизированы

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на истребителях F-16, полученных Украиной, были модернизированы. Эти работы выполняли инженеры из 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с коллегами из Норвегии и Дании.

"Чтобы эффективно интегрировать F-16 в ВВС Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против российских угроз", — отметили американские военные.

Украина является официальным заказчиком услуг 68-й эскадрильи, что позволит своевременно обновлять и модернизировать системы РЭБ в соответствии с боевым опытом и рекомендациями от украинской стороны.

"Работая вместе со странами-партнерами, 68-й EWS смог протестировать и проверить уникальные элементы, необходимые украинцам, и даже улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами", — говорится в сообщении.