США хочуть почути від Зеленського подальшу стратегію ведення війни, — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Сполучені Штати Америки хочуть почути від Президента України Володимира Зеленського подальшу стратегію ведення війни проти російських окупантів. Американські партнери планують обговорити це з ним наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

План ведення війни проти окупантів

Bloomberg пише, що цю тему із Зеленським може порушити радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Знайомі з плануванням люди на умовах анонімності розповіли агентству, що американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання.

Чітка стратегія війни

За словами джерел Bloomberg, причиною обговорення цієї теми є тертя і проблеми, що останнім часом виникли між США та Україною.

По перше, залишаються заблокованими понад 110 млрд доларів європейської та американської допомоги, а контрнаступ українських військових минулого року не зміг забезпечити серйозного прориву, попри суттєву підтримку зброєю від партнерів.

По друге, офіційні особи США стурбовані, що можливі розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з нової стратегії.

"Представники країн Альянсу не втрачають надії на те, що допомога може бути надана вже наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак укладання угоди", — йдеться у повідомленні.

Співрозмовник Bloomberg каже, що Сили оборони України наразі розробляють плани на 2024 рік. У США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти країні захиститися від російських окупантів.

Союзники України наголошують, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян, оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний.

Bloomberg пише, що зусиллям Києва досягти прогресу на фронті частково перешкоджає повільне постачання ключових озброєнь. Йдеться про ракети великої дальності та винищувачі. До того ж деякі держави-союзники не виконують зобов'язань з передачі Україні більшої кількості зброї. Насамперед ППО країни залежить від стабільних поставок західних партнерів.

Один із членів G7 наголосив, що російський диктатор Володимир Путін може стати ще сміливішим в атаках після того, як у березні його формально переоберуть на новий термін.

Фінансова допомога на озброєння

Джерела агентства кажуть, що США та їхні союзники по G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони хочуть укласти в лютому.

"Ми повинні знати, який їхній план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога", — наголосив сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.

Bloomberg зазначає, що Вашингтон та Київ і раніше розходилися у поглядах на військову стратегію. Деякі американські офіційні особи хотіли, щоб Україна зосередила контрнаступ у 2023 році на концентрованих зусиллях з прориву російських ліній на півдні України, а не розтягувала свої ресурси на ширшому фронті.

Однак Київ та інші союзники вважають правильним підхід Сил оборони виснажити окупантів та перекрити їхню логістику.

Нагадаємо, Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярда доларів.

Також ми писали, що колишні високопосадовці Сполучених Штатів Америки розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитись на морі і в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.