США хотят услышать от Зеленского дальнейшую стратегию ведения войны, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Соединенные Штаты Америки хотят услышать от Президента Украины Владимира Зеленского дальнейшую стратегию войны против российских оккупантов. Американские партнеры намерены обсудить это с ним на следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает Bloomberg.

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План ведения войны против оккупантов

Bloomberg пишет, что эту тему с Зеленским может поднять советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Знакомые с планированием люди на условиях анонимности рассказали агентству, что американские чиновники в ближайшие недели продолжат настаивать на этой теме, чтобы обсудить непубличные вопросы.

Четкая стратегия войны

По словам источников Bloomberg, причиной обсуждения этой темы являются трения и проблемы, которые в последнее время возникли между США и Украиной.

Во-первых, остаются заблокированными более 110 млрд долларов европейской и американской помощи, а контрнаступление украинских военных в прошлом году не смогло обеспечить серьезного прорыва, несмотря на существенную поддержку оружием от партнеров.

Во-вторых, официальные лица США обеспокоены, что возможные разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным замедляют усилия по новой стратегии.

"Представители стран Альянса не теряют надежды на то, что помощь может быть оказана уже в следующем месяце, хотя в Вашингтоне пока нет никаких признаков заключения соглашения", — говорится в сообщении.

Собеседник Bloomberg говорит, что Силы обороны Украины разрабатывают планы на 2024 год. В США хотят определить, как лучше направить свою поддержку, чтобы помочь стране защититься от российских оккупантов.

Союзники Украины отмечают, что решающее значение имеет разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через линии обороны россиян, поскольку решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен.

Bloomberg пишет, что усилиям Киева добиться прогресса на фронте частично препятствует медленная поставка ключевых вооружений. Речь идет о ракетах большой дальности и истребителях. К тому же некоторые государства-союзники не выполняют обязательств по передаче Украине большего количества оружия. Прежде всего ПВО страны зависит от стабильных поставок западных партнеров.

Один из членов G7 подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин может стать еще смелее в атаках после того, как в марте его формально переизберут на новый срок.

Финансовая помощь на вооружение

Источники агентства говорят, что США и их союзники по G7 также работают с Украиной над завершением долгосрочных двусторонних обязательств в сфере безопасности, которые они хотят заключить в феврале.

"Мы должны знать, каков их план, и я уверен, что администрация также настаивает на этом. Они не могут четко сказать, как выглядит победа", — подчеркнул сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст.

Bloomberg отмечает, что Вашингтон и Киев и раньше расходились во взглядах на военную стратегию. Некоторые американские официальные лица хотели, чтобы Украина сосредоточила контрнаступление в 2023 году на концентрированных усилиях по прорыву российских линий на юге Украины, а не растягивала свои ресурсы на более широком фронте.

Однако Киев и другие союзники считают правильным подход Сил обороны истощить оккупантов и перекрыть их логистику.

Напомним, Конгресс США и Белый дом думают над тем, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.

Также мы писали, что бывшие высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.