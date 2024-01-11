США хочуть підштовхнути Зеленського до чіткішого плану війни, — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Facebook Зеленського

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна удосконалила свій план боротьби з Росією, оскільки війна триває вже два роки. Очікується, що наступного тижня порушать це питання з Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Радник США з національної безпеки Джейк Салліван, ймовірно, порушить цю тему з українським лідером під час Всесвітнього економічного форуму, і американські чиновники продовжуватимуть наполягати на цьому в найближчі тижні.

Більше ніж 110 мільярдів доларів європейської та американської допомоги Києву залишаються не наданими, а торішній контрнаступ України, який значною мірою підтримувався озброєнням і навчанням США та Європа, не зміг досягти значного прориву.

У середу Зеленський попередив, що нерішучість союзників "лише збільшує мужність і силу Росії". Виступаючи в Литві, він попередив, що протиповітряної оборони не вистачає, оскільки Росія посилила ракетні удари останніми тижнями.

Представники Альянсу все ще сподіваються, що допомога може бути надана наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак угоди. США хочуть визначити, як вони можуть найкращим чином спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні та захистити себе в наступному році, додала особа.

Зеленський, який перебуває у поїздці до балтійських країн НАТО, у четвер виключив будь-яку паузу у бойових діях, оскільки це дасть Росії можливість поповнити свої війська та військові запаси. У зв’язку з тим, що рішучий прорив у найближчі місяці малоймовірний. Союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії щодо того, як захищати поточні позиції, а потім прорвати російські лінії, є надзвичайно важливою.

Стурбованість США через конфлікт Зеленського та Залужного

Офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем його армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

Напруженість між Зеленським і його військовим начальником виникла в листопаді, коли Залужний публічно назвав війну такою, що зайшла в глухий кут.

У грудні Залужний розкритикував повільні темпи призову після того, як Зеленський зволікав з підписанням законопроєкту про зниження призовного віку. Зеленський зазначив, що українське військове керівництво попросило мобілізувати до 500 тисяч осіб.

Зусилля Києва у досягненні прогресу на лінії фронту частково заважали постачанням ключової зброї, такої як ракети великої дальності та винищувачі, а деякі країни-союзники не виконують своїх зобов’язань щодо забезпечення України зброєю. Протиповітряна оборона України, зокрема, залежить від постійних постачань із західних союзників.

Зупинка у військовій допомозі Україні

США та їхні союзники з G7 також працюють з Україною, щоб завершити довгострокові двосторонні зобов’язання щодо безпеки, які вони сподіваються укласти в наступному місяці.

Запит адміністрації Байдена щодо допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів на цей рік було відкладено на кілька місяців через опозицію республіканців у Конгресі, включаючи заклики до більшої ясності щодо планів України у продовженні боротьби.

"Нам потрібно знати, який їхній план, і я впевнений, що на цьому також наполягає адміністрація. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога", — сказав сенатор-республіканець від Айови Джоні Ернст.

Київ та деякі інші союзники вважають, що тактика України у виснаженні російських сил і матеріальних засобів була правильною, враховуючи, що вона не мала прикриття з повітря.

Нагадаємо, три комітети Палати представників Конгресу США, які очолюють республіканці, опублікували "План перемоги в Україні". Вони розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Києву. Республіканці вимагають від нього рішучих дій.