США хотят подтолкнуть Зеленского к более четкому плану войны, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Facebook Зеленского

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Украина усовершенствовала свой план по борьбе с Россией, поскольку война длится уже два года. Ожидается, что на следующей неделе поднимут этот вопрос с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

США потребуют более точного плана войны

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, вероятно, поднимет эту тему с украинским лидером во время Всемирного экономического форума, и американские чиновники будут продолжать настаивать на этом в ближайшие недели.

Более 110 миллиардов долларов европейской и американской помощи Киеву остаются не предоставленными, а прошлогоднее контрнаступление Украины, в значительной степени поддерживаемое вооружением и обучением США и Европы, не смогло достичь значительного прорыва.

В среду Зеленский предупредил, что нерешительность союзников "лишь увеличивает мужество и силу России". Выступая в Литве, он предупредил, что противовоздушной обороны не хватает, поскольку Россия усилила ракетные удары в последние недели.

Представители Альянса все еще надеются, что помощь может быть предоставлена в следующем месяце, хотя в Вашингтоне пока нет никаких признаков соглашения. США хотят определить, как они могут наилучшим образом направить свою поддержку, чтобы помочь Украине и защитить себя в следующем году.

Зеленский, находящийся в поездке в балтийские страны НАТО, в четверг исключил любую паузу в боевых действиях, поскольку это позволит России пополнить свои войска и военные запасы. В связи с тем, решительный прорыв в ближайшие месяцы маловероятен. Союзники Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии относительно того, как защищать текущие позиции, а затем прорвать российские линии, чрезвычайно важна.

Обеспокоенность США из-за конфликта Зеленского и Залужного

Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и командующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по разработке новой стратегии.

Напряженность между Зеленским и его военным начальником возникла в ноябре, когда Залужный публично назвал войну зашедшей в тупик.

В декабре Залужный подверг критике медленные темпы призыва после того, как Зеленский медлил с подписанием законопроекта о снижении призывного возраста. Зеленский отметил, что украинское военное руководство попросило мобилизовать до 500 тысяч человек.

Усилия Киева в достижении прогресса на линии фронта частично мешали поставкам ключевого вооружения, такого как ракеты большой дальности и истребители, а некоторые страны-союзники не выполняют свои обязательства по обеспечению Украины оружием. Противовоздушная оборона Украины, в частности, зависит от постоянных поставок из западных союзников.

Остановка в военной помощи Украине

США и их союзники из G7 также работают с Украиной, чтобы завершить долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности, которые они надеются заключить в следующем месяце.

Запрос администрации Байдена о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов в этом году был отложен на несколько месяцев из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе, включая призывы к большей ясности относительно планов Украины по продолжению борьбы.

"Нам нужно знать, каков их план, и я уверен, что на этом также настаивает администрация. Они не могут четко сказать, как выглядит победа", — сказал сенатор-республиканец от Айовы Джонни Эрнст.

Киев и некоторые другие союзники считают, что тактика Украины в истощении российских сил и материальных средств была правильной, учитывая, что у нее не было прикрытия с воздуха.

Напомним, три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, опубликовали "План победы в Украине". Они подвергли критике администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Киеву. Республиканцы требуют от него решительных действий.