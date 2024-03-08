Справи Майдану — на Черкащині судитимуть експосадовця за розгін мирних акцій

Поліція під час розгону мирних акцій в Україні. Фото: УНІАН

В Україні судитимуть екскерівника обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту у 2014 році в Черкасах. Наразі обвинувачений обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 8 березня.

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Правоохоронці з'ясували, що колишній правоохоронець надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут". Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в Черкасах.

"Внаслідок їх незаконних дій постраждало 13 громадян, їм заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з розслідуванням, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області. Через його переховування від слідства, досудове розслідування здійснювалося слідчими ДБР за спеціальною процедурою in absentia.

Так, йому інкримінували перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів.

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