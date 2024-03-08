Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Справи Майдану — на Черкащині судитимуть експосадовця за розгін мирних акцій arrow

Справи Майдану — на Черкащині судитимуть експосадовця за розгін мирних акцій

8 березня 2024 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Справи Майдану — на Черкащині судитимуть експосадовця за розгін мирних акцій
Поліція під час розгону мирних акцій в Україні. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні судитимуть екскерівника обласної міліції за розгін учасників мирних акцій протесту у 2014 році в Черкасах. Наразі обвинувачений обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 8 березня. 

Читайте також:

Що відомо про підозрюваного

Правоохоронці з'ясували, що колишній правоохоронець надавав незаконні вказівки підлеглим співробітникам підрозділів міліції ППС, "Грифон" та "Беркут". Виконуючи ці вказівки, вони застосовували насильство до активістів акції протесту 20 лютого 2014 року в Черкасах.

"Внаслідок їх незаконних дій постраждало 13 громадян, їм заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено чотири їхні автомобілі", — йдеться у повідомленні. 

Згідно з розслідуванням, обвинувачений наразі обіймає псевдопосаду у "правоохоронному органі", створеному на окупованій території Херсонської області. Через його переховування від слідства, досудове розслідування здійснювалося слідчими ДБР за спеціальною процедурою in absentia.

Так, йому інкримінували перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів і мітингів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль придумав план для дестабілізації в Україні під назвою ''Майдан-3''. За його словами, росіяни будуть використовувати для цього будь-які інструменти, які мають.

У розвідці розповіли, що спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року і спрямована на зрив мобілізації, поширення фейків про Україну та зрив допомоги від партнерів.

 Також в етері Новини.LIVE політолог Володимир Фесенко розповів, для чого Росії потрібна спецоперація "Майдан-3" й чим вона може закінчитись.

суд
українці
Офіс генерального прокурора
Євромайдан
прокуратура
акції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня