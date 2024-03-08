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Дела Майдана — в Черкасской области будут судить экс-чиновника за разгон мирных акций

8 марта 2024 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дела Майдана — в Черкасской области будут судить экс-чиновника за разгон мирных акций
Полиция при разгоне мирных акций в Украине. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине будут судить экс-руководителя областной милиции за разгон участников мирных акций протеста в 2014 году в Черкассах. В настоящее время обвиняемый занимает псевдодолжность в "правоохранительном органе", созданном на оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 8 марта.

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Правоохранители выяснили, что бывший правоохранитель предоставлял незаконные указания подчиненным сотрудникам подразделений милиции ППС, Грифон и Беркут. Следуя указаниям, они применяли насилие к активистам акции протеста 20 февраля 2014 года в Черкассах.

"В результате их незаконных действий пострадали 13 граждан, им причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Также были повреждены четыре их автомобиля", — говорится в сообщении.

Согласно расследованию, обвиняемый в настоящее время занимает псевдодолжность в "правоохранительном органе", созданном на оккупированной территории Херсонской области. Из-за его укрывательства от следствия досудебное расследование осуществлялось следователями ДБР по специальной процедуре in absentia.

Так, ему инкриминировали превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконное препятствование организации или проведению собраний и митингов.

Напомним, в ноябре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль придумал план для дестабилизации в Украине под названием Майдан-3. По его словам, россияне будут использовать для этого любые имеющиеся инструменты.

В разведке рассказали, что спецоперация Майдан-3 достигнет кульминации в марте-мае 2024 года и направлена на срыв мобилизации, распространение фейков об Украине и срыв помощи от партнеров.

Также в эфире Новини.LIVE политолог Владимир Фесенко рассказал, для чего России нужна спецоперация "Майдан-3" и чем она может закончиться.

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