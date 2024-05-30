СБУ знайшла в судді Львова доказ наявності нерухомості в Росії

Богдан Львов у суді. Фото: Денис Булавін / hromadske

Служба безпеки України знайшла доказ наявності у судді Богдана Львова житлової нерухомості в Москві. Апеляційний суд у четвер, 30 травня, дозволив включити докази до його справи про поновлення на посаді судді Верховного Суду.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

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Як повідомляється, силовики внесли до справи інтерв’ю з колишнім суддею для спецпроєкту "Схеми", та копію договору від 2012 року про дарування частки квартири у Москві, в якому дарувальником вказаний "громадянин Російської Федерації Богдан Львов" з детальними даними його російського паспорта.



Копія договора Львова. Джерело: Схеми



Водночас на інтерв’ю Львов не заперечував, що мав родичів і нерухомість в Москві. Врахувавши це, суд задовольнив клопотання силовиків, та оголосив перерву до 12 червня для вивчення доказів.

Справа Львова — що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2022 СБУ підтвердила, що суддя Верховного Суду Богдан Львов є громадянином Росії.

Проте суддівська колегія проголосувала проти його звільнення, а троє суддів взагалі не прийшли на голосування.

Цьогоріч, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити Львова на посаді. Проте у Верховному Суді вирішили оскаржити таке рішення, подавши апеляцію.