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Справа Львова — СБУ знайшла доказ наявності у судді нерухомості в Росії

30 травня 2024 17:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ знайшла в судді Львова доказ наявності нерухомості в Росії
Богдан Львов у суді. Фото: Денис Булавін / hromadske
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України знайшла доказ наявності у судді Богдана Львова житлової нерухомості в Москві. Апеляційний суд у четвер, 30 травня, дозволив включити докази до його справи про поновлення  на посаді судді Верховного Суду.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

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Як повідомляється, силовики внесли до справи інтерв’ю з колишнім суддею для спецпроєкту "Схеми", та копію договору від 2012 року про дарування частки квартири у Москві, в якому дарувальником вказаний "громадянин Російської Федерації Богдан Львов" з детальними даними його російського паспорта. 
 

Справа Львова — СБУ знайшла доказ наявності у судді нерухомості в Росії - фото 1
Копія договора Львова. Джерело: Схеми


Водночас на інтерв’ю Львов не заперечував, що мав родичів і нерухомість в Москві. Врахувавши це, суд задовольнив клопотання силовиків, та оголосив перерву до 12 червня для вивчення доказів. 

Справа Львова — що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2022 СБУ підтвердила, що суддя Верховного Суду Богдан Львов є громадянином Росії.

Проте суддівська колегія проголосувала проти його звільнення, а троє суддів взагалі не прийшли на голосування.

Цьогоріч, 10 січня, Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити Львова на посаді. Проте у Верховному Суді вирішили оскаржити таке рішення, подавши апеляцію.

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