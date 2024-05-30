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Дело Львова — СБУ нашла доказательство наличия у судьи недвижимости в России

30 мая 2024 17:29
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Илья Рябинин
редактор
СБУ нашла у судьи Львова доказательство наличия недвижимости в России
Богдан Львов в суде. Фото: Денис Булавин / hromadske
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины нашла доказательство наличия у судьи Богдана Львова жилой недвижимости в Москве. Апелляционный суд в четверг, 30 мая, разрешил включить доказательства его дела о возобновлении в должности судьи Верховного Суда.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

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Как сообщается, силовики внесли в дело интервью с бывшим судьей для спецпроекта "Схемы" и копию договора от 2012 года о дарении доли квартиры в Москве, в котором дарителем указан "гражданин Российской Федерации Богдан Львов" с подробными данными его российского паспорта.

Дело Львова — СБУ нашла доказательство наличия у судьи недвижимости в России - фото 1
Копия договора. Источник: Схемы


В то же время на интервью Львов не отрицал, что имел родственников и недвижимость в Москве. Учитывая это, суд удовлетворил ходатайство силовиков и объявил перерыв до 12 июня для изучения доказательств.

Дело Львова — что известно

Напомним, в октябре 2022 года СБУ подтвердила, что судья Верховного Суда Богдан Львов является гражданином России.

Однако судейская коллегия проголосовала против его увольнения, а трое судей вообще не пришли на голосование.

В этом году 10 января Киевский окружной административный суд обязал восстановить Львов в должности. Однако в Верховном Суде решили обжаловать такое решение, подав апелляцию.

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