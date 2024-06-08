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Спецслужби РФ готують чергову ІПСО проти України за 15 млн доларів ― ГУР

8 червня 2024 14:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ГУР попередило українців про чергову ІПСО від росіян
Спецслужби РФ готують нову кампанію дезінформації. Ілюстративне фото: ukrinform.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про те, що РФ планує витратити 15 млн доларів на виготовлення чергової ІПСО проти України. Вони планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, залучених для координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Про це повідомила пресслужба ГУР у суботу, 8 червня.

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У ГУР повідомили про те, що спецслужби країни-агресора готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки.

Спецслужби РФ готують чергове ІПСО проти України за 15 млн доларів ― ГУР - фото 1
ГУР повідомляє про підготовку ІПСО на території РФ. Фото: ГУР МО

На реалізацію масштабної кампанії проти України РФ виділила 15 мільйонів доларів. Йдеться про статті та "фільми", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, залучених до координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

"Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних  матеріалів", — йдеться в повідомленні. 

Мета інформаційної атаки 

У першу чергу метою подібної кампанії є дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників. Також у РФ планують заблокувати роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви. Ну і, звичайно, створити в Україні певну соціальну напругу між громадянами.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розкритикувало статтю Financial Times про те, що українці взимку нібито сидітимуть у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Відомство назвало цю інформацію фейковою та ІПСО в інтересах РФ.

Також в Україні попереджають про нову російську інформаційно-психологічну операцію. Згідно з якою, у Херсоні нібито планується провокація з інсценування загибелі місцевих.

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