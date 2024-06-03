Окупанти поширюють нову ІПСО щодо Херсона

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Главком

В Україні попереджають про нову російську інформаційно-психологічну операцію. Згідно з нею, у Херсоні нібито планується провокація з інсценування загибелі місцевих.

Про це заявив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

ІПСО щодо провокацій у Херсоні

"Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів", — зазначив Прокудін.

Він наголосив, що саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають містян та бʼють по цивільних обʼєктах. Голова ОВА зауважив, що єдина загроза для містян — це російські військові, тому саме від них зараз можна очікувати провокацій.

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", — додав Прокудін.

Скриншот допису Прокудіна

Раніше в Сухопутних військах ЗСУ попереджали українців про нову російську ІПСО. Так, значну частину контенту в соцмережах з конфліктами між військовими та цивільними — готують та знімають росіяни.

Також ми писали, що за даними Херсонської ОВА в обласному центрі залишилося близько 65 тис. мешканців.