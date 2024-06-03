Оккупанты распространяют новую ИПСО по поводу Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Главком

В Украине предупреждают о новой российской информационно-психологической операции. Согласно ей в Херсоне будто бы планируется провокация по инсценировке гибели местных.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 3 июня.

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"Россияне распространяют очередное ИПСО о том, что будто бы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей", — отметил Прокудин.

Он подчеркнул, что именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают горожан и бьют по гражданским объектам. Глава ОВА отметил, что единственная угроза для горожан — это российские военные, поэтому именно от них сейчас можно ожидать провокаций.

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — добавил Прокудин.

Скриншот поста Прокудина

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ предупреждали украинцев о новой российской ИПСО. Так, значительную часть контента в соцсетях с конфликтами между военными и гражданскими готовят и снимают россияне.

Также мы писали, что, по данным Херсонской ОВА, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.