ГУР предупредило украинцев об очередной ИПСО от россиян

Спецслужбы РФ готовят новую кампанию по дезинформации. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

Главное управление разведки обнародовало информацию о том, что РФ планирует потратить 15 млн. долларов на изготовление очередной ИПСО против Украины. Они планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, вовлеченных в координацию боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в субботу, 8 июня.

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В ГУР сообщили о том, что спецслужбы страны-агрессора готовят очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности, против украинской Военной разведки.

ГУР сообщает о подготовке ИПСО на территории РФ. Фото: ГУР МО

На реализацию масштабной кампании против Украины РФ выделила 15 миллионов долларов. Речь идет о статьях и "фильмах", в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, вовлеченных в координацию боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

"Агентство российских чекистов уже получило указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов" , — говорится в сообщении.

Цель информационной атаки

В первую очередь целью подобной кампании является дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников. Также в РФ планируют заблокировать работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы. Ну и, конечно, создать в Украине определенное социальное напряжение между гражданами.

Напомним, министерство энергетики Украины раскритиковало статью Financial Times о том, что украинцы зимой будут якобы сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину энергогенерирующих мощностей в Украине. Ведомство назвало эту информацию фейковой и ИПСО в интересах РФ.

Также в Украине предупреждают о новой российской информационно-психологической операции. Согласно которой, в Херсоне планируется провокация по инсценировке гибели местных.