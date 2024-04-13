Спалах кашлюка — чи буде в Україні епідемія та як не захворіти

Дитина на огляді в лікаря. Фото ілюстративне: depositphotos

Останнім часом в Україні стрімко зросла захворюваність на кашлюк. Найбільшу небезпеку ця хвороба становить для немовлят.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Скриншот повідомлення Міністерства охорони здоров'я

Як зросла захворюваність на кашлюк в Україні

Протягом січня та лютого 2024 року зафіксували 515 випадків захворювання на кашлюк. Це більш ніж у 19 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року, коли зареєстрували лише 27 випадків хвороби.

Серед хворих 95,9% діти, здебільшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Що таке кашлюк та чим ця хвороба небезпечна

Кашлюк — це бактеріальне інфекційне захворювання, характерною ознакою якого є нападоподібний спазматичний кашель із характерним свистом. Напади кашлю найчастіше стаються вночі. Кашель може супроводжуватися гарячкою, нежиттю. Перші прояви кашлюка нагадують звичайну застуду: у хворого підвищується температура, з'являється нежить, на 5-8 день хвороби виникає сильний кашель.

Кашлюк — заразна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

У немовлят кашлю може не бути, але в них через кашлюк може статися апное — короткочасна зупинка дихання. Хвороба в маленьких дітей зазвичай протікає важко. Є ризик ускладнень і летального кінця. Діти старшого віку та дорослі зазвичай одужують, однак кашлюк сильно виснажує та ослаблює організм.

Через 4-8 тижнів починається одужання. Приступи кашлю стають слабшими і стаються рідше. Іноді період одужання може тривати від двох місяців до півроку.

Профілактика кашлюка

Для того, щоб запобігти захворюванню, потрібно вакцинуватися. Щеплення мають отримати всі діти у віці чотирьох, восьми, шести та вісімнадцяти місяців. Також вакцинуватися треба вагітним жінкам у період від 16 до 32 тижня вагітності. Це потрібно для того, щоб захистити від хвороби малюка в перші місяця життя до отримання ним щеплення.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, для щеплення проти кашлюка для маленьких дітей можуть застосовуватися вакцини проти кашлюка, дифтерії і правця, що містять ацелюлярний або цільноклітинний кашлюковий компонент. Вагітних прищеплюють вакциною з цільноклітинним кашлюковим компонентом.

Нагадаємо, в Україні зафіксували зростання випадків небезпечної інфекційної хвороби.

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