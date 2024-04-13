Вспышка коклюша — будет ли в Украине эпидемия и как не заболеть

Ребенок на осмотре у врача. Фото иллюстративное: depositphotos

В последнее время в Украине стремительно возросла заболеваемость коклюшем. Наибольшую опасность эта болезнь представляет для младенцев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Скриншот сообщения Министерства здравоохранения

Как выросла заболеваемость коклюшем в Украине

В течение января и февраля 2024 года зафиксировали 515 случаев заболевания коклюшем. Это более чем в 19 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда зарегистрировали только 27 случаев болезни.

Среди больных 95,9% дети, в основном дошкольного и младшего школьного возраста.

Что такое коклюш и чем эта болезнь опасна

Коклюш — это бактериальное инфекционное заболевание, характерным признаком которого является приступообразный спазматический кашель с характерным свистом. Приступы кашля чаще всего происходят ночью. Кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком. Первые проявления коклюша напоминают обычную простуду: у больного повышается температура, появляется насморк, на 5-8 день болезни возникает сильный кашель.

Коклюш — заразная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

У младенцев кашля может не быть, но у них из-за коклюша может произойти апноэ — кратковременная остановка дыхания. Болезнь у маленьких детей обычно протекает тяжело. Есть риск осложнений и летального исхода. Дети постарше и взрослые обычно выздоравливают, однако коклюш сильно истощает и ослабляет организм.

Через 4-8 недель начинается выздоровление. Приступы кашля становятся слабее и реже. Иногда период выздоровления может занять от двух месяцев до полугода.

Профилактика коклюша

Для того, чтобы предотвратить заболевание, нужно вакцинироваться. Прививки должны получить все дети в возрасте четырех, восьми, шести и восемнадцати месяцев. Также вакцинироваться следует беременным женщинам в период от 16 до 32 недели беременности. Это нужно для того, чтобы защитить от болезни малыша в первые месяцы жизни до получения им прививки.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, для прививки против коклюша для маленьких детей могут применяться вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка, содержащие ацеллюлярный или цельноклеточный коклюшный компонент. Беременных прививают вакциной с цельноклеточным коклюшным компонентом.

Напомним, в Украине зафиксировали рост случаев опасной инфекционной болезни.

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