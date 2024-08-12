Вчені проінформували, наскільки сильними будуть сьогодні магнітні бурі та як захистись від магнітних бур

Сьогодні Україну може накрити відразу чотири хвилі магнітних бур — що кажуть фахівці
На Сонці днями відбулись відразу чотири серйозні спалахи плазми, що прямують у бік Землі. Враховуючи їхню швидкість експерти попереджають всіх метеозалежних людей про можливі проблеми із самопочуттям вже сьогодні.
Таку інформацію 11 серпня, у неділю оприлюднив науковий портал IFLScience.
Яка саме буде сьогодні сила магнітних бур
Усі чотири потоки плазми мають досягти Землі по черзі, але найпотужніший потік має вдарити по нашій планеті саме 12 серпня. Науковці вказують, що нас чекає буря червоного рівня К-індексу 6.
Викиди корональної маси — це викиди плазми та магнітних полів, які викидаються в космос від Сонця. Коли заряджені частинки взаємодіють із магнітосферою Землі, вони можуть викликати геомагнітні бурі, викликаючи не тільки головний біль, але й таке чарівне явище, як полярне сяйво.
Як захиститися від магнітних бур
Вплив магнітних бур провокує розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що інколи призведе до фатальних наслідків.
Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я:
- дотримуйтеся режиму дня;
- не зловживайте кавою, сигаретами та спиртним;
- зменште навантаження на здоров'я та емоційний стан;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- збалансуйте харчування;
- більше відпочивайте;
- скасуйте справи з надмірними фізичними зусиллями;
- спіть вісім годин на добу.
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