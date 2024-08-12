Вчені проінформували, наскільки сильними будуть сьогодні магнітні бурі та як захистись від магнітних бур

Жінка з головним болем на тлі активізації магнітної бурі. Фото: pixels.com

На Сонці днями відбулись відразу чотири серйозні спалахи плазми, що прямують у бік Землі. Враховуючи їхню швидкість експерти попереджають всіх метеозалежних людей про можливі проблеми із самопочуттям вже сьогодні.

Таку інформацію 11 серпня, у неділю оприлюднив науковий портал IFLScience.

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Усі чотири потоки плазми мають досягти Землі по черзі, але найпотужніший потік має вдарити по нашій планеті саме 12 серпня. Науковці вказують, що нас чекає буря червоного рівня К-індексу 6.

Викиди корональної маси — це викиди плазми та магнітних полів, які викидаються в космос від Сонця. Коли заряджені частинки взаємодіють із магнітосферою Землі, вони можуть викликати геомагнітні бурі, викликаючи не тільки головний біль, але й таке чарівне явище, як полярне сяйво.

Як захиститися від магнітних бур

Вплив магнітних бур провокує розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що інколи призведе до фатальних наслідків.

Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я: