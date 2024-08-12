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Сьогодні Україну може накрити відразу чотири хвилі магнітних бур — що кажуть фахівці

12 серпня 2024 00:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Вчені проінформували, наскільки сильними будуть сьогодні магнітні бурі та як захистись від магнітних бур
Жінка з головним болем на тлі активізації магнітної бурі. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Сонці днями відбулись відразу чотири серйозні спалахи плазми, що прямують у бік Землі. Враховуючи їхню швидкість експерти попереджають всіх метеозалежних людей про можливі проблеми із самопочуттям вже сьогодні. 

Таку інформацію 11 серпня, у неділю оприлюднив науковий портал IFLScience.

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Усі чотири потоки плазми мають досягти Землі по черзі, але найпотужніший потік має вдарити по нашій планеті саме 12 серпня. Науковці вказують, що нас чекає буря червоного рівня К-індексу 6.

Викиди корональної маси — це викиди плазми та магнітних полів, які викидаються в космос від Сонця. Коли заряджені частинки взаємодіють із магнітосферою Землі, вони можуть викликати геомагнітні бурі, викликаючи не тільки головний біль, але й таке чарівне явище, як полярне сяйво. 

Як захиститися від магнітних бур

Вплив магнітних бур провокує розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, що інколи призведе до фатальних наслідків.

Тому радимо скористатися методами, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на ваше здоров'я:

  • дотримуйтеся режиму дня;
  • не зловживайте кавою, сигаретами та спиртним;
  • зменште навантаження на здоров'я та емоційний стан;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • збалансуйте харчування;
  • більше відпочивайте;
  • скасуйте справи з надмірними фізичними зусиллями;
  • спіть вісім годин на добу.

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погода земля космос Сонце здоров'я магнітні бурі

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