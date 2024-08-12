Ученые проинформировали, насколько сильны будут сегодня магнитные бури и как защититься от магнитных бурь

Женщина с головной болью на фоне активизации магнитной бури. Фото: pixels.com

На Солнце на днях произошло сразу четыре серьезных вспышки плазмы, направляющихся в сторону Земли. Учитывая их скорость, эксперты предупреждают всех метеозависимых людей о возможных проблемах с самочувствием уже сегодня.

Такую информацию 11 августа, в воскресенье обнародовал научный портал IFLScience .

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Все четыре потока плазмы должны достичь Земли поочередно, но самый мощный поток ударит по нашей планете именно 12 августа. Ученые указывают, что нас ждет буря красного уровня К-индекса 6.

Выбросы корональной массы – это выбросы плазмы и магнитных полей, которые выбрасываются в космос от Солнца. Когда заряженные частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, они могут вызвать геомагнитные бури, вызывая не только головные боли, но и такое волшебное явление, как полярное сияние.

Как защититься от магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь провоцирует развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, что иногда приведет к роковым последствиям.

Поэтому советуем воспользоваться методами, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.