На Сонці відбувся великий і тривалий спалах — як він вплине на самопочуття українців

Спалах на Сонці. Фото: NASA/SDO

У четвер, 8 серпня, на Сонці стався потужний спалах, який спричинив перебої в радіозв'язку в Північній Америці. Найближчими днями планету накриють геомагнітні бурі.

Про це повідомило видання The Watchers у п'ятницю, 9 серпня.

Не так давно на Сонці відбулися кілька спалахів, що прогнозами геосиноптиків, призведе до магнітної бурі 9 і 10 серпня. Зокрема, 8 серпня 2024 року о 19:35 UTC (22:35 за Києвом) стався значний і тривалий спалах. Під час цього спалаху також було зафіксовано викид корональної маси. Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO), яка безперервно спостерігає за Сонцем, зробила знімок цього явища. Спалах спричинив перебої радіозв'язка від Північної Америки до Гавайських островів.

Протягом останньої доби також відзначено кілька корональних викидів маси. Очікується, що наприкінці 9 серпня або на початку 10 серпня може виникнути помірна магнітна буря. Спалахи та сонячні виверження можуть впливати на радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали, а також представляти ризики для космічних апаратів і астронавтів. Також це може сприяти появі полярних сяйв на середніх широтах США та Європи.

X FLARE! The Sun just produced an X1.3 flare from AR3779 in the SW. It peaked at 19:31 UT and from the video it looks like a CME was launched to the southwest. Its in a prime position to affect the Earth so we may want to keep an eye out for geomagnetic storms in a day or two. pic.twitter.com/MJndVEH0VY