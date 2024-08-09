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На Сонці відбувся потужний спалах — від Північної Америки до Гаваїв вимкнувся радіозв'язок

9 серпня 2024 23:12
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Сонці відбувся великий і тривалий спалах — як він вплине на самопочуття українців
Спалах на Сонці. Фото: NASA/SDO
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 8 серпня, на Сонці стався потужний спалах, який спричинив перебої в радіозв'язку в Північній Америці. Найближчими днями планету накриють геомагнітні бурі.

Про це повідомило видання The Watchers у п'ятницю, 9 серпня.

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Потужний спалах на Сонці 8 серпня

Не так давно на Сонці відбулися кілька спалахів, що прогнозами геосиноптиків, призведе до магнітної бурі 9 і 10 серпня. Зокрема, 8 серпня 2024 року о 19:35 UTC (22:35 за Києвом) стався значний і тривалий спалах. Під час цього спалаху також було зафіксовано викид корональної маси. Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO), яка безперервно спостерігає за Сонцем, зробила знімок цього явища. Спалах спричинив перебої радіозв'язка від Північної Америки до Гавайських островів.

Протягом останньої доби також відзначено кілька корональних викидів маси. Очікується, що наприкінці 9 серпня або на початку 10 серпня може виникнути помірна магнітна буря. Спалахи та сонячні виверження можуть впливати на радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали, а також представляти ризики для космічних апаратів і астронавтів. Також це може сприяти появі полярних сяйв на середніх широтах США та Європи.

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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