На Солнце произошла большая и длительная вспышка — как она повлияет на самочувствие украинцев

В четверг, 8 августа, на Солнце произошла мощная вспышка, которая повлекла за собой перебои в радиосвязи в Северной Америке. В ближайшие дни планету накроют геомагнитные бури.

Об этом сообщило издание The Watchers в пятницу, 9 августа.

Не так давно на Солнце произошло несколько вспышек, что прогнозами геосиноптиков, приведет к магнитной буре 9 и 10 августа. В частности, 8 августа 2024 года в 19:35 UTC (22:35 по Киеву) произошла значительная и длительная вспышка. Во время этой вспышки также был зафиксирован выброс корональной массы. Непрерывно наблюдающая за Солнцем обсерватория солнечной динамики NASA (SDO) сделала снимок этого явления. Вспышка повлекла за собой перебои радиосвязи от Северной Америки до Гавайских островов.

За последние сутки также отмечено несколько корональных выбросов массы. Ожидается, что в конце 9 августа или начале 10 августа может возникнуть умеренная магнитная буря. Вспышки и солнечные извержения могут оказывать влияние на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы, а также представлять риски для космических аппаратов и астронавтов. Это может способствовать появлению полярных сияний на средних широтах США и Европы.

