Смертність і народжуваність в Україні 2024 року — яка демографічна ситуація

Немовля в пологовому. Фото: УНІАН

В Україні за перші шість місяців 2024 року народилися 87 655 дітей, а померли — 250 972 людей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Про це свідчать дані аналітичного проєкту Опендатабот у понеділок, 5 серпня.

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Народжуваність та смертність в Україні

Згідно з даними аналітиків, показник народжуваності у 2024 році скоротився у півтора раза у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021.

Найбільше новонароджених зареєстровано:

у Києві — 9 695 дитини,

на Львівщині — 7 923,

на Дніпропетровщині — 6 962.

"Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти", — йдеться у матеріалі.

Народжуваність в Україні 2024 року. Фото: Опендатабот

Водночас відомо, що наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих.

Найбільше смертей фіксується у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 26 374 людей за пів року,

Харківська — 17 999,

Київ — 17 449.

Смертність в Україні 2024 року. Фото: Опендатабот

Водночас дані свідчать, що найменше померлих — на прифронтовій Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422).