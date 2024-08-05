Смертність і народжуваність в Україні 2024 року — яка демографічна ситуація

Смертність утричі перевищує народжуваність — яка демографічна ситуація в Україні
В Україні за перші шість місяців 2024 року народилися 87 655 дітей, а померли — 250 972 людей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.
Про це свідчать дані аналітичного проєкту Опендатабот у понеділок, 5 серпня.
Народжуваність та смертність в Україні
Згідно з даними аналітиків, показник народжуваності у 2024 році скоротився у півтора раза у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021.
Найбільше новонароджених зареєстровано:
- у Києві — 9 695 дитини,
- на Львівщині — 7 923,
- на Дніпропетровщині — 6 962.
"Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702). На Луганщині за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти", — йдеться у матеріалі.
Водночас відомо, що наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих.
Найбільше смертей фіксується у таких регіонах:
- Дніпропетровська область — 26 374 людей за пів року,
- Харківська — 17 999,
- Київ — 17 449.
Водночас дані свідчать, що найменше померлих — на прифронтовій Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422).
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