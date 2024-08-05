Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Перехід Дорогуйськ–Ягодин на польсько-українському кордоні. Фото: Львівський портал

Протягом найближчих трьох місяців рух через перехід Дорогуйськ–Ягодин на польсько-українському кордоні буде суттєво ускладнено. Це пов'язано із ремонтом дорожнього покриття в районі прикордонного переходу на території Польщі.

Про це пише RMF24 з посиланням на Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі.

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Ускладнення руху на польсько-українському кордоні

Завершити реконструкцію прикордонного переходу планують до 14 листопада цього року. Польські прикордонники попередили, що до цієї дати водіям вантажівок слід очікувати ускладнень руху та бути готовими до довгих черг на в'їзд до Польщі.

Водіям радять за можливості скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.

Ремонтні роботи на переході Дорогуйськ–Ягодин розпочнуться у понеділок, 5 серпня. Але вже у п'ятницю, 2 серпня, на КПП Дорогуйськ зібралася черга близько 300 вантажівок в напрямку України. Приблизний час очікування у черзі на перетин кордону становив 10-12 годин.