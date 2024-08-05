Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На границе Польши с Украиной усложнится движение — в чем причина arrow

На границе Польши с Украиной усложнится движение — в чем причина

5 августа 2024 11:34
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Переход Дорогуйск-Ягодин на польско-украинской границе. Фото: Львівський портал
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В ближайшие три месяца движение через переход Дорогуйск-Ягодин на польско-украинской границе будет существенно усложнено. Это связано с ремонтом дорожных покрытий в районе пограничного перехода на территории Польши.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на Надбужанское отделение Пограничной службы Польши.

Читайте также:

Усложнение движения на польско-украинской границе

Завершить реконструкцию погранперехода планируют до 14 ноября этого года. Польские пограничники предупредили, что к этой дате водителям грузовиков следует ожидать осложнений движения и быть готовыми к длинным очередям на въезд в Польшу.

Водителям советуют по возможности воспользоваться другими пунктами пересечения украинско-польской границы.

Ремонтные работы на переходе Дорогуйск-Ягодин начнутся в понедельник, 5 августа. Но уже в пятницу, 2 августа, на КПП Дорогуйск скопилась очередь около 300 грузовиков в направлении Украины. Приблизительное время ожидания в очереди на пересечение границы составляло 10-12 часов.

Также важные новости дня по теме:

 

Польша граница Украина очереди очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

12:19 Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду

12:14 Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:09 Ночью в Херсоне раздавались взрывы — Россия атаковала город, есть повреждения

12:05 В Минобороны ответили, сколько фейковых приложений Резерв+ удалось обнаружить

12:01 Карпаты подпишут одного из молодых игроков Шахтера — о ком речь

12:00 В Минэнерго назвали, какие области остались без света из-за обстрелов

11:57 Погасила свой кредит за чужой счет — бухгалтер из Одессы под следствием

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

12:19 Прохлада отступает — народный синоптик Диденко объяснила, где завтра ждать жаркую погоду

12:14 Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:09 Ночью в Херсоне раздавались взрывы — Россия атаковала город, есть повреждения

12:05 В Минобороны ответили, сколько фейковых приложений Резерв+ удалось обнаружить

12:01 Карпаты подпишут одного из молодых игроков Шахтера — о ком речь

12:00 В Минэнерго назвали, какие области остались без света из-за обстрелов

11:57 Погасила свой кредит за чужой счет — бухгалтер из Одессы под следствием

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине