Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Переход Дорогуйск-Ягодин на польско-украинской границе. Фото: Львівський портал

В ближайшие три месяца движение через переход Дорогуйск-Ягодин на польско-украинской границе будет существенно усложнено. Это связано с ремонтом дорожных покрытий в районе пограничного перехода на территории Польши.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на Надбужанское отделение Пограничной службы Польши.

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Завершить реконструкцию погранперехода планируют до 14 ноября этого года. Польские пограничники предупредили, что к этой дате водителям грузовиков следует ожидать осложнений движения и быть готовыми к длинным очередям на въезд в Польшу.

Водителям советуют по возможности воспользоваться другими пунктами пересечения украинско-польской границы.

Ремонтные работы на переходе Дорогуйск-Ягодин начнутся в понедельник, 5 августа. Но уже в пятницу, 2 августа, на КПП Дорогуйск скопилась очередь около 300 грузовиков в направлении Украины. Приблизительное время ожидания в очереди на пересечение границы составляло 10-12 часов.