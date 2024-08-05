Смертность и рождаемость в Украине 2024 года — какая демографическая ситуация

Младенец в родильном доме. Фото: УНИАН

В Украине за первые шесть месяцев 2024 года родилось 87 655 детей, а умерло — 250 972 человека. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Опендатабот в понедельник, 5 августа.

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Рождаемость и смертность в Украине

Согласно данным аналитиков, показатель рождаемости в 2024 году сократился в полтора раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году.

Больше всего новорожденных зарегистрировано:

в Киеве — 9 695 ребенка,

во Львовской области — 7 923,

в Днепропетровской области — 6 962.

"Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: в Херсонской (221 ребенок) и Донбассе (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца", — говорится в материале.

Рождаемость в Украине в 2024 году. Фото: Опендатабот

В то же время известно, что на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших.

Больше всего смертей фиксируется в следующих регионах:

Днепропетровская область — 26 374 человек за полгода,

Харьковская — 17 999,

Киев — 17 449.

Смертность в Украине в 2024 году. Фото: Опендатабот

В то же время данные свидетельствуют, что меньше умерших — на прифронтовых Херсонской (2334) и Донецкой областях (5753), а также в Черновицкой области (5422).